Gavà, ciutat innovadora

L’alcaldessa recull la distinció que reconeix Gavà com a “Ciutat de la Ciència i la Innovació” Avui ha tingut lloc a Móstoles l’acte de lliurament dels guardons que reconeixen les ciutats que aposten d’una forma clara i decidida la innovació i on l’alcaldessa ha exposat l’experiència de Gavà L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha recollit avui la distinció de Gavà com a “Ciutat de la Ciència i la Innovació 2016 ” que atorga la Secretaria General de Ciència i Innovació del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat a les ciutats que han apostat d’una forma clara i decidida per inversions en infraestructures innovadores científiques, tecnològiques i socials.