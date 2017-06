III Festes alternatives

Gavà celebra les Festes Majors Alternatives Les activitats, pensades sobretot per al jovent, es faran a la cotxera d’autobusos situades entre el cementiri i la benzinera Gavà celebrarà els dies 29 de juny i l’1 i 2 de juliol les III Festes Majors Alternatives, unes activitats autogestionades dissenyades, segons les entitats organitzadores “per completar la Festa Major de Sant Pere amb propostes pensades, principalment des de i per al jovent, però també per a infants i adults”.