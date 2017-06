II Mostra Cases Regionals

De Festa amb les Cases Regionals Dins el programa de la Festa de Major de Sant Pere hi haurà un espai on diverses entitats regionals de la ciutat faran demostracions de la seva activitat Una de les propostes encabides dins la Festa Major d’Estiu que començarà dimecres a la tarda és la Mostra de cases regionals, una iniciativa que es va estrenar l’any passat a can Sellarès i que, després que la organització en fes “una valoració positiva”, s’ha decidit continuar i potenciar. És per aquesta raó que en s’ha fet un canvi d’ubicació i les podrem veure a la plaça Balmes