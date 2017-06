Castell de focs 2017

Aquest divendres Focs de Festa Major a la platja L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania un servei gratuït d’autobusos des de les 19.30 per anar i fins les 2 de la matinada per tornar El foc serà protagonista aquest divendres amb l’esperat castell de focs artificials que es farà a la platja a partir de les 23 hores. Per facilitar-ne lʼaccés, lʼAjuntament ofereix, un any més, un servei gratuït dʼautobusos des del nucli urbà fins lʼavinguda del Mar. Hi haurà servei cada 15 minuts, des de les 19.30 hores, amb un recorregut directe entre la parada situada a l’avinguda de Joan Carles I