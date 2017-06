Itineraris d'igualtat d'oportunitats

Ajuntament i Creu Roja promouen la igualtat d’oportunitats de la dona en el mercat laboral En marxa el projecte “Ponts cap a l’ocupació. Itineraris per la Igualtat”, adreçat a dones allunyades del món laboral i que pateixen discriminació múltiple L’Ajuntament de Gavà i Creu Roja Gavà han iniciat un projecte de col·laboració que té com a objectiu promoure la igualtat d’oportunitats de les dones en el mercat laboral. Es tracta de “Ponts cap a l’ocupació. Itineraris per la Igualtat”, una iniciativa adreçada a dones allunyades del mercat laboral que pateixen discriminació múltiple o pertanyen a col·lectius en risc, especialment responsables de famílies monoparentals, víctimes de violència masclista, immigrants i majors de 45 anys.