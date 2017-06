José Corbacho a la Festa Major L’actor presentarà aquest diumenge, a l’Espai Maragall, el divertit monòleg “Corbacho 5.0” on fa humor a partir de les noves tecnologies José Corbacho estarà aquest diumenge a Gavà dins els actes de al Festa Major de Sant Pere. El popular actor posarà en escena el seu nou muntatge titulat “Corbacho 5.0” on utilitza les xarxes socials, els telèfons mòbils, les aplicacions per a mòbils i els coneguts “memes” com a fil conductor de l’obra.