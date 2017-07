Diumenge de Festa Major Activitats tradicionals amb el Xerinolis, l’espectacle d’humor de José Corbacho i el mapping de Festa Major son algunes de les propostes de la jornada Gavà enfila el seu darrer dia de Festa Major amb una jornada marcada, especialment, per les activitats de caire tradicional. Les puntaire, com cada any, fan una mostra d’aquest art al llarg de tota l’Illa de vianants, mentre que els Castellers convoquen tothom a fer pinya, ales 12 hores, a la plaça de Josep Tarradellas.