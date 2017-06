Festa Major de Gavà

Foc i aigua per la Festa Major La Companyia General del Foc ha preparat un munt d’activitats per aquest dissabte 1 de juliol Com cada any, la Companyia General fel Foc ha preparat un munt d’activitats per a tota la família aquesta Feta Major de Sant Pere. El gruix de les seves propostes es concentraran aquest dissabte al passeig Maragall on, a partir de les 10 hores hi haurà la plantada de dracs, i a més de les bèsties de Gavà, amb el Brumot, la Murtrassa, el Mussolet i la Pepa