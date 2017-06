El PSC i l'atenció primària en salut

El PSC demana més recursos per l’atenció primària en salut Els socialistes presenten en el Ple d’avui una declaració política on s’insta a la Generalitat a ampliar els recursos que hi destina El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de Gavà presenta una declaració política en el Ple Municipal d’avui on s’insta a la Generalitat de Catalunya a dotar de més recursos a l’atenció primària en salut. La declaració en realitat el que fa és donar suport a dos manifests sorgits d’entitats del tercer sector catalanes, professionals i usuaris, que demanen “revertir l’actual situació de l’atenció primària i incrementar recursos del tot necessaris”.