La gent gran exposa les seves manualitats als baixos del Museu Quadres, labors, objectes decorats o escultures de terrissa són només algunes de les creacions que es poden admirar en la mostra “L’art no té edat” Un any més, i ja en van 25, la gent gran de Gavà exposa les seves manualitats i creacions artístiques als baixos del Museu en l’activitat titulada “L’Art no té edat”. Es tracta d’una de les propostes consolidades que marquen l’inici de la Festa Major i on es poden admirar quadres, labors, objectes decorats o escultures de terrissa. En aquesta ocasió, hi han participat 39 persones