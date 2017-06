Decret al Ple juny

L’Ajuntament vigilarà la dignitat laboral dels assalariats de les empreses que contracta El Ple ha donat compte d’un decret arran d’un informe d’UGT que denuncia que “moltes empreses multiserveis no respecten els convenis sectorials” El Ple de l’Ajuntament de Gavà ha donat compte d’un decret, a partir del qual, l’administració local aplicarà mesures per lluitar contra les pràctiques abusives d’algunes empreses multiserveis que apliquen al seus treballadors i treballadores convenis que estan, fins i tot un 40% per sota, del que correspondria al seu sector.