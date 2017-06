Exposició de Festa Major a la biblioteca L’alumnat de l’Escola de Belles Arts Francisco Valderrama de Gavà presenta, fins el 31 de juliol la mostra titulada “2x1” Una de les activitats culturals que no falta mai per la Festa Major de Sant Pere són les exposicions artístiques. En aquesta ocasió, són els alumnes del’Escola de Belles Arts Francisco Valderrama els qui exposen les seves creacions en una mostra col·lectiva s’anomena 2x1. El títol té la seva raó de ser, “perquè justament són dues exposicions en una ja que, quan hi ha llum es veu un quadre, i quan s’apaga en sorgeix un altre”.