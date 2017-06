Ple de juny

El Ple aprova tres declaracions polítiques E s tracta dels textos presentats per PSC, GSSP i ERC, mentre que la proposta de Cs de reformar el copagament farmacèutic no va prosperar El Ple de l’Ajuntament de Gavà ha aprovat, en la seva sessió de juny, tres declaracions polítiques, dues d’elles per unanimitat. Es tracta, d’una banda, del text presentat pel PSC exigintmés inversió per a l’atenció sanitària primària ja que, segons precisava el portaveu socialista, Miquel Àngel Diaz, “cal que recuperi el lideratge"