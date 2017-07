Cercavila de Festa Major 2017

La imatgeria festiva es passejarà per Gavà El cercavila Xerinolis sortirà aquest diumenge, a les 19 hores, des del passeig Maragall El Xerinolis ja està a punt per passejar-se per la ciutat. Aquest diumenge, les diferents entitats que el conformen faran un cercavila pel centre de la ciutat amb l’objectiu de “divertir i per mantenir viva la nostra cultura popular”.El cercavila sortirà del Passeig Maragall i passarà pels carrers de la Rectoria, Sant Pere, Màrtirs del Setge del 1714, la Rambla i acabarà a la Torre Lluc on es faran les danses de cloenda