Problemes al C.F. Gavà

El C.F. Gavà podria perdre la categoria la setmana vinent Manuel Maniega assegura que tenen quatre dies de marge i que els diners arribaran a les persones que els reclamen Roda de premsa turbulenta la que s’ha viscut avui a les instal·lacions del C.F. Gavà a l’Estadi Municipal La Bòbila. En teoria s’havia convocat per presentar el nou cos tècnic, però tot ha canviat després del comunicat oficial emès avui mateix per l’Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en la que es diu que el Gavà és un dels tres equips de Segona Divisió B que no han satisfet els seus deutes amb els jugadors abans de que expirés el termini, que era precisament avui a les 12 del migdia.