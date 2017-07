La Companyia General del Foc mulla la ciutat abans de cremar-la L’entitat canvia el foc per l’aigua per presentar la Pepa a alguns companys d’altres ciutats La Companyia General del Foc ha canviat aquest matí el foc per l’aigua per mullar a tothom que s’ha passat per la plaça de l’Església. Aquesta festa de l’aigua ha tingut una protagonista: la Pepa, el drac que l’any passat ja va ser introduït a la ciutadania a la festa Major. Enguany, però, la Pepa ha conegut a uns altres amics, els dracs de formacions veïnes com ara els de Viladecans o Cornellà.