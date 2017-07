Concert de Festa Major

El so potent dels M Clan omple la plaça Francesc Macià El grup que, hores d’ara està de gira promocionant el seu darrer àlbum titulat “Delta”, va fer una repàs als seus grans èxits M Clan ha estat el grup estrella de la Festa Major de Sant Pere d’aquest any a Gavà. La banda, que hores d’ara promociona el seu darrer treball que va veure la llum l’octubre passat va estar tocant aquesta passada nit a la plaça de Francesc Macià. El grup però, només va interpretar 4 peces de Delta, un treball on deixen de banda el soul rock de les seves tres darreres obres per apostar per temes del folk i el country americà més clàssic.