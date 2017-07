Correfoc de Sant Pere

Correfoc de Festa Major Diables i bèsties de foc van escampar espurnes pels carrers del centre en l’esperat correfoc de Festa Major Un de les activitats més esperades, divertides i tradicionals de la Festa Major d’estiu de Gavà és el correfoc liderat per la Companyia General del Foc. L’activitat, com és habitual va comptar amb la participació de tot un seguit de colls vingudes de poblacions veïnes, com ara Viladecans i Cornellà, amb els corresponents diables i dracs. No hi faltaren ni el Brumot, ni el Mussolet, ni la Murtrassa ni la Pepa.