Zumba solidària

Massiva ballada de zumba per a una bona causa La master class organitzada per l’AAVV de Can Tries en col·laboració amb Zumba E-Noiss ha servit per recaptar fons per als afectat amb la síndrome d’Stickler La carpa del pavelló Jacme March es va omplir de gent aquest dissabte per ballar a ritme de zumba. La master class coordinada per Azahara Rodríguez estava organitzada per l’Associació de Veïns de Can Tries en col·laboració amb l’empresa d’esdeveniments Zumba E-Noiss, afincada a Gavà.