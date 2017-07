Valoració de Festa Major

Raquel Sánchez destaca l’alta participació en les activitats de la Festa Major L’alcaldessa ha fet aquestes declaracions després d'assistir a la XXIV Trobada de puntaires de San Pere, que ha aplegat a unes 200 persones L'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha aprofitat els actes d'aquest matí dins de la Festa Major per fer un primer balanç tot assegurant que “les activitats d’avui són la continuïtat del que de fet han estat unes festes molt participatives, jo penso que ha anat força bé, que tots els espais, activitats i concerts han tingut molta gent que els ha gaudit, i és que hi ha hagut activitats per a totes les edats i tots els públics”.