La gent gran a Sant Pere

La gent gran celebra el fi de festa Prop de 300 persones es van aplegar a les pistes esportives de can Tintorer per compartir un berenar i ballar a ritme d’orquestra La gent gran a ha estat un altre dels col·lectius que, un any més, s’ha implicat amb fermesa en la celebració de la Festa Major de Sant Pere. Ahir al vespre, i com és tradició, les pistes esportives de can Tintorer es van convertir en l’espai on es va compartir un berenar-sopar. Prop de 300 persones, vana participar d’aquesta activitat i, tot seguit, van poder ballar al ritme del Quartet Premium.