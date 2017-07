ERC-Gavà fa balanç de la primera part del mandat La formació destaca la feina feta i la incorporació, per primer cop des de 1979, d’una part del seu projecte als pressupostos municipals ERC-Gavà ha fet un repàs de la seva acció política en el que portem del present mandat recordant que “en aquests dos anys hem plantejat 105 propostes per millorar la ciutat, ha portat al Ple 17 mocions sobre drets i justícia social i ha enviat 243 preguntes per escrit al govern local"