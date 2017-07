“A Gavà, al juliol no parem”, un programa d’oci alternatiu per totes les edats Enguany cal destacar l’ampliació del Phonofestival i la recuperació de Música amb arrels L’Ajuntament de Gavà posa en marxa, per segon any consecutiu, la proposta “A Gavà, al juliol no parem”. Una programació variada i per tots els gustos que anima la ciutadania a continuar gaudint de la ciutat un cop finalitzades les Festes Majors de Sant Pere. La programació contempla un bon grapat de propostes on la cultura, la música, el cinema i el lleure alternatiu en seran protagonistes.