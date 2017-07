I torneig de tennis i pàdel “Ciutat de Gavà” La competició, organitzada pel Tenis Pineda Gavà, s’ha celebrat aquest passat cap de setmana coincidint amb la Festa Major de Sant Pere El Tenis Pineda de Gavà celebra aquest 2017 els seus 50 anys de vida. Amb motiu de l’efemèride, aquestes instal·lacions esportives han organitzat, aquest cap de setmana, el I torneig de Tennis i Pàdel “Ciutat de Gavà”. La competició, on hi van participar una cinquantena de persones, ha coincidint amb laFesta Major d’estiu i es va decidir incloure-la en el programa d’actes, raó per la qual també ha guanyat ne rellevància.