Bàsquet i solidaritat

Aquest divendres arrenca una nova edició del Bàsquet a l’Alba El Club de Bàsquet Gavà organitza per sisè any consecutiu el torneig de 3 contra 3 per a majors de 14 anys en la Zona Esportiva de can Tintorer Aquest divendres arrenca una de les que ja comença a ser tradicional cita esportiva de l'estiu a la ciutat de Gavà: El torneig lúdic de tres contra tres que organitza el Club Bàsquet Gavà tots els divendres del mes de juliol a la zona esportiva de can Tintorer. Batejat com a “Bàsquet a l'alba” el club organitza un torneig on “la victòria no és pas el més important” i en el que pot participar tothom que ho desitgi.