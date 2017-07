Festa veïnal

Les Colomeres celebra la seva Festa Major L’associació de veïns del barri ha preparat, enguany, un programa d’activitats per a totes les edats i gustos que durarà dos dies L’Associació de Veïns de Les Colomeres inicia, aquest divendres, els actes de celebració de la seva festa major amb una xerrada a la seva seu i l’exposició de treballs realitzats per a l’alumnat dels seus tallers i cursos. Dissabte, l’activitat, ja de caire més lúdic, es traslladarà al carrer de Mestre Falla, entre els carrers de Sant Lluís i Pi i Margall, on a les 10.30 hores, es farà la I Trobada de puntaires i labors creatives.