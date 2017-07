Pepe Oriola molt motivat per córrer a Oschersleben El pilot de Gavà és hores d’ara cinquè a la general amb 109 punts i a 42 del líder de Tassi Pepe Oriola ja ho té tot a punt per a disputar la propera cursa del Mundial de les TCR International Series al circuit de alemany d’Oschersleben. Es tracta de la darrera cita del Mundial abans de finalitzar el tour europeu i l’aturada per vacances, i per al gavanenc, “les perspectives són bones” perquè, segons reconeix, “és un traçat que conec bé i sempre se m’ha donat molt bé. L’any passat vaig aconseguir la victòria i espero que en aquesta ocasió també pugui guanyar”.