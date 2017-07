Torneig Carcassonne Ciutat de Gavà L’activitat organitzada per l’entitat local Trenca’t la Closca se celebrarà aquest dissabte a la Rambla Vayreda, davant del casal Sant Jordi Aquest dissabte, se celebra una nova edició del Torneig Carcassonne Ciutat de Gavà, organitzat per l’entitat local Trenca’t la Closca. L’activitat començarà a les 17 hores a a la Rambla Vayreda, davant del casal Sant Jordi, i s’allargarà fins les 21 hores. Aquest joc de l'any 2001 recrea la ciutat francesa de Carcassona i els seus voltants, famosa per la seva inigualable fortalesa medieval