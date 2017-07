Revetlla barcelonista

Festa al carrer de la Penya Blaugrana La tradicional revetlla que cada estiu organitza l’entitat per primera vegada a la Rambla davant la seva nova seu La Penya Blaugrana de Gavà ja ho té tot a punt per celebrar, aquest dissabte a la nit, la seva tradicional festa al carrer. Per primera vegada però, aquesta revetlla tindrà lloc a la Rambla de Joaquim Vayreda, ja que recordem-ho, ara la seva nova seu ara és al bar cafeteria Agnès després que haguessin de marxar del carrer del Centre.