Festa veïnal

Can Tintorer celebra a la seva festa El barri, com és típic per aquestes dates, fa una petita celebració amb música i ball oberta a tota la ciutadania per donar la benvinguda a l’estiu Can Tintorer celebra, aquest dissabte, la seva festa del barri, una cita que cada any organitza l’associació de veïns per aquestes dates “amb l’objectiu de passar una bona estona junts, aparcar per unes hores les penes i preocupacions i donar la benvinguda l’estiu”. Els actes començaran al voltant de les 18 hores amb una festa Holi. A partir de les 21.30 hores donaran inici les exhibicions