Projecció d’“Animals Fantàstics” La pel·lícula es podrà veure, aquest dijous a la nit, al parc de la Torre Lluc de Gavà El cinema a la fresca esdevé una altra de les propostes d’oci encabides en el programa “Al juliol no parem”. Per aquesta setmana s’ha programat la projecció de d’ “Animals Fnatàstics”, un cinta èpico-fantàstica estrenada l’any passat i dirigida per David Yates. L’interpreten Eddie Redmayne (protagonista), Katherine Waterston, Ezra Miller, Alison Sudol, Donen Fogler, Colin Farrell i Ron Perlman.