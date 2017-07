Tiroteig a Gavà

L’Ajuntament es personarà com a acusació particular contra l’autor del tiroteig L’agent ferit de bala al coll segueix molt greu a l’Hospital de Bellvitge. El caporal ferit al genoll es recupera favorablement L’Ajuntament de Gavà es personarà com acusació particular en el procediment judicial que s’obrirà contra l’autor dels trets que ahir tarda van ferir dos agents de la Policia Municipal en les immediacions del Tanatori de Gavà. En la causa contra l’autor del tiroteig, l’Ajuntament es personarà per la via penal i també reclamarà responsabilitats civils i possibles indemnitzacions per als dos agents.