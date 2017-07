Millora dels habitatges

Nova convocatòria d’ajuts per a la millora de l’accessibilitat en edificis d’ús residencial La dotació pressupostària és de 5 milions d’euros i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 29 de setembre El Consorci de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha obert una nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació per a la millora de l’accessibilitat en edificis plurifamiliars de l’àrea metropolitana, entre ells Gavà. La dotació pressupostària és de 5 milions d’euros i la quantia màxima de les subvencions a concedir per edifici no podrà superar l’import més reduït dels següents 2 càlculs: 4.000 euros per cada habitatge o cada 100 m² útils de local, 50% del cost subvencionable relatiu a les actuacions.