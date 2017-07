Presó sense fiança per a l’autor del tiroteig a Gavà El sergent de la Policia Municipal ferit al coll durant el sinistre es troba encara en estat molt greu a l’Hospital de Bellvitge La titular del jutjat d'instrucció número 8 de Vilanova i la Geltrú ha decretat presó preventiva comunicada i sense fiança per a Jordi Casas Cordero, de 44 anys, l’autor del tiroteig a Gavà. Els fets, recordem-ho, va tenir lloc a primera tarda de dijous, al voltant del tanatori de Gavà quan el detingut va disparar contra dos policies locals que li van dona l’alto després que algunes persones els avisessin que un desconegut rondava des de feia hores per la zona amb actitud sospitosa.