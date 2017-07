Música mediterrània al Jardí del Museu Yacine & The Oriental Groove serà la banda que aquest divendres ambientarà la nit del “Música amb Arrels” Un divendres més Gavà segueix immers en el festival “Música amb Arrels” ,recuperat aquest estiu i encabit dins l’ampli i variat programa del “Juliol no parem”. En aquesta ocasió hi haurà l’actuació de Yacine & The Oriental Groove, una formació multicultural dirigida per Yannis Papaioanou, llautista grec resident a Barcelona i Yacine Belhacene, excantant de Cheb Balowski i ex del grup Nour.