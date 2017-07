Festa i comerç local

Comerç i veïns el Centre celebren la seva festa al carrer Les activitats es concentraran dissabte a la plaça Major i serviran per commemorar els 23 anys d’existència de l’associació de botiguers de l’Illa L’Associació de Comerciants de l’Illa del Centre de Gavà fa 23 anys, raó per la qual ha organitzat una festa per aquest cap de setmana. De fet, des de fa uns anys ençà aquesta entitat aprofita aquestes dates per celebrar els seus aniversaris amb una revetlla al carrer. En aquesta ocasió però s’han preparat més coses.