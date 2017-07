Cap de setmana negre per a Oriola El pilot de Gavà no va poder puntura en cap de les dues curses de les TRC Series disputades aquest cap de setmana a Oschersleben Pepe Oriola marxa d’Alemanya decebut després d’un cap de setmana marcat per la mala sort. El pilot gavanenc no va poder puntura en cap dels dues curses disputades al circuit d’Oschersleben. A la primera cursa, que va guanyar Gianni Morbidelli, el pilot de Lukoil Seat, tot i sortir fort va patir un xoc amb Jaap Van Lagen. La organització els va sancionar amb un Drive Through a ambos