Descens administratiu del C.F. Gavà

Manuel Maniega: “No hi ha hagut cap negligència per la nostra part” El president del C.F. Gavà no assumeix cap responsabilitat en el descens administratiu de l’equip El president del C.F. Gavà, Manuel Maniega, ha donat explicacions aquest migdia sobre les circumstàncies que han provocat el descens administratiu de l’equip, que passarà de jugar a Segona Divisió B a fer-ho a Tercera Divisió.