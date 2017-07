Barri de La Sentiu

La Sentiu celebra la seva Festa Major Aquest cap de setmana, els veïns i veïnes d’aquest barri gavanenc sortiran al carrer per gaudir de diferents activitats lúdiques L’Associació de Veïns de La Sentiu celebra aquest cap de setmana la seva Festa Major. Les activitats, es faran a al zona de can Llonch, que acull el casal del barri, aquest dissabte, amb exhibicions de flamenc i sevillanes a càrrec la Asociación Cultural Andaluza i després altres de balls de saló i roda cubana guiades per un professor. També es farà l’esperat sopar veïnal on els presents portaran el menjar de casa o bé van poder comprar un entrepà de botifarra