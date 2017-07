Records de les vagues de Roca

Tertúlia vermut al Museu Aquest diumenge els participants podran conversar sobre com es van viure es anys 70 a la factoria Roca En marc de l’exposició sobre el centenari de l’empresa Roca que, des del mes de maig es pot visitar al Museu de Gavà, aquest diumenge s’organitza una nova tertúlia vermut per recordar com es va viure la dècade dels 70 en el si d’aquesta factoria. Van ser uns anys marcats pel final d’una etapa de creixement econòmic i de l’inici de la conflictivitat laboral.