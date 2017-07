Històries de Gavà

Passejada i petites històries del nostre Gavà Un any més el Museu organitzat una sortida nocturna per la ciutat conèixer algunes curiositats de la història local El Museu de Gavà, com ja és tradició tots els estius, organitza una passejada nocturna per la zona centre de la ciutat guiada amb gràcia i originalitat per en Joan Lara en el seu paper de suposat masover del senyor Lluch. La sortida partirà des del propi Museu a les 21 hores i es faran algunes aturades a les places Major i Pagesia o al passatge de la Rambla, on es recordaran alguns episodis curiosos del nostre passat com la suposada presència de fantasmes a la Torre Lluc