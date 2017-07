Projecció de “La La Land” La pel·lícula es podrà veure, aquest dijous a la nit, al parc de la Torre Lluc de Gavà El cinema a la fresca esdevé una altra de les propostes d’oci encabides en el programa “Al juliol no parem”. Per aquesta setmana s’ha programat la projecció de “La La Land”. La cinta, premiada amb 6 òscars, està escrita i dirigida per Damien Chazelle i protagonitzada per Emma Stone i Ryan Gosling. La pel·lícula és una versió moderna dels musicals de Hollywood i en ella un pianista de jazz i una aspirant a actriu es coneixen i s’enamoren a Los Angeles, Califòrnia.