25 anys dels Jocs de Barcelona

Homenatge als olímpics gavanencs del 92 Núria Castelló, Óscar Palomino, Àngel Edo i Joan Esteve van compartir els seus records de Barcelona 92 en un acte celebrat divendres a la Bòbila Els 4 esportistes gavanencs que va participar als Jocs Olímpics de Barcelona 92 s’han retrobat, aquest divendres, per compartir els records de la seva experiència. Va ser en el decurs de l’acte organitzat per l’Ajuntament, aquest passat divendres, a l’estadi de la Bòbila on es van poder veure i tocar algunes de les torxes que van desfilar pels nostres carrers, escoltar les cançons, avui ja himnes, com el “Barcelona” de la Caballé i en Mercury o l’ “Amics per Sempre”