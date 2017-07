Assistència massiva a la I Nit de Tapes L’activitat, que va superar totes les expectatives, estava organitzada pel Mercat del Centre en el marc de la festa dels comerciants de l’Illa i l’AAVV del Centre El Mercat del Centre i la plaça Major es van omplir dissabte des de primera hora del vespre de ciutadans i ciutadanes que no es van voler perdre la I Nit de Tapes, una activitat organitzada pels propis paradistes, que convertir, per unes hores, en cuiners per oferir tapes diverses elaborades al moment amb els seus productes de proximitat a preus populars d’1, 2 i 3 euros i begudes a partir d’un 1 euro. Rosa García, una de les paradistes qualificava la iniciativa d’ “èxit total”. "Ho hem preparat amb molta il·lusió amb els companyia de l’Illa i els veïns. Estem molt contents”, afegia.