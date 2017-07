Presentat Joan Mármol com a nou entrenador del CF Gavà L’ex-tècnic del Palamós tot i admetre que “l’escenari és complicat” assegura que “el Gavà és una gran plaça” i dirigir-lo “és un luxe” Aquest dilluns s’ha presentat, després dels dos intents fallits,el nou cos tècnic que dirigirà CF Gavà la propera temporada a Tercera Divisió, (després del ja confirmat descens administratiu) encapçalat per l’ex-entrenador del Palamós Joan Mármol i Xavier Agustí de segon. La roda de premsa, sense la presència de cap membre de la directiva, i amb un Manuel Maniega desaparegut, sense saber-se si seguirà o no de president, Marmol ha dit que “el repte és difícil” en referència a “la situació complicada i d’incertesa que viu avui l’entitat”.