BTTUME- Gavà

Els ciclistes demanen respecte a la carretera La secció BTT de L’UME s’ha concentra aquest matí davant la plaça de Jaume Balmes arran de la mort, abans d’ahir, d’un ciclista a Terol La secció BTT de la Unió Muntanyenca Eramprunyà de Gavà s’ha concentrat aquest matí a la plaça de Jaume Balmes per demanar més consciencia ciutadana i respecte pels ciclistes a la carretera. La mobilització s’ha impulsat arran de la mort, abans d’ahir, d’un ciclista a Terol per una topada amb un cotxe circumstància que segons Jordi Vilajoan, de l’UME, “és per desgràcia massa habitual en els darrers anys”.