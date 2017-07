Detingut per provocar un accident amb quatre vehicles Els fets van tenir lloc a la C-32, a l’alçada de Viladecans, i l’home serà citat properament per l’autoritat judicial dels jutjats de Gavà Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Sud van detenir diumenge, 16 de de juliol, un home de 26 anys, nacionalitat georgiana i veí de Barcelona, al terme municipal de Viladecans, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per provocar un accident quan conduïa begut i per negar-se a fer la prova de detecció alcohòlica.