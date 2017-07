L’alcaldessa Raquel Sánchez fa balanç dels dos anys de mandat El projecte de la Unió de Cooperadors, el nou Projecte Educatiu de Ciutat, o el programa participatiu Junts Fem Barri, són algunes de les accions del mandat L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, en una acte celebrat a la Torre Lluch davant la ciutadania, va fer un repàs als dos anys de mandat municipal i va anunciar actuacions de futur que tenen com a fil comú la sostenibilitat: la sostenibilitat urbana, econòmica, social i democràtica. “Han passat dos anys i m’agrada donar explicacions i retre comptes. Explicar-vos què hem fet, on estem, què ens quede per fer i com va evolucionant el Pla d’Actuació Municipal”. De les “400 iniciatives que es van rebre en el procés participatiu del PAM”, va explicar Sánchez, es van incorporar al document inicial prop del 80% de les propostes.