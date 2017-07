Cooperació

ACCeDE crea la primera escola de bàsquet a Etiòpia El treball realitzat per l’ONG gavanenca a Welkite ha estat de plena col·laboració amb els entrenadors locals L’ONG de Gavà ACCeDE juntament amb el Club Bàsquet Welkite i l’Ajuntament d’aquesta ciutat d’Etiòpia han creat la primera escola de mini basket del país. Primer de tot es va fer una recerca de nens i nens de les escoles del municipi. El resultat ha estat que 137 nens i nenes van participar als entrenaments que ha donat com a resultat la creació de dos equips S12 y dos equipos S10 tan masculí com femeni i un equip Baby basket de S8.