Millores a Urgències

Acaben les obres a l'edifici d'Urgències de l'Hospital de Viladecans L'actuació ha estat necessària per respondre als requeriments del projecte de reforma i ampliació del centre sanitari La darrera fase de les obres d'adequació de l'estructura de l'edifici d'Urgències de l'Hospital de Viladecans va cloure (els treballs, necessaris per respondre als requeriments del projecte de reforma i ampliació del centre, es van iniciar el passat 9 de maig). En el decurs de les obres, dividides en sis fases, l'Hospital de Viladecans va disposar tot un seguit de mesures per reduir el màxim possible els inconvenients